قصف جوي يوقف الرتل الضخم للجيش التركي المتجه لإدلب

"المرصد السوري": قد يصل لنقطة مورك بريف حماة الشمالي

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتلًا تركيًّا ضخمًا يتكون من 25 من الآليات والمعدات والشاحنات، دخل من معبر باب الهوى الحدودي إلى الأراضي السورية؛ لكنه توقّف بسبب قصف جوي.

وذكر المرصد أن الرتل التركي تحرّك باتجاه نقاط المراقبة والتفتيش التركية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد، وسار معززًا بسبع دبابات وست عربات مصفحة باتجاه جنوب إدلب؛ مشيرين إلى أن قصفًا جويًّا دفعه إلى التوقف في مدينة معرة النعمان.

ورجّح المرصد أن يصل رتل الجيش التركي إلى نقطة مورك بريف حماة الشمالي.

وبحسب "روسيا اليوم"، لفت إلى أنه تم رصد مرور دورية تركية تتكون من عدة آليات يوم 12 أغسطس الماضي، على طريق سريع جنوب معرة النعمان، وتحركت حينها إلى نقطة مورك بريف حماة، بالتزامن مع تحركات الجيش السوري في اتجاه بلدات: (اللطامنة، وكفرزيتا، ومورك)؛ لاستعادة السيطرة على الريف الشمالي لحماة.