ينبع.. منع تقديم الأكل داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة

سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام

منعت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ممثلة بإدارة خدمات الأملاك تقديم الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة بمدينة ينبع الصناعية؛ وذلك نظراً لمستجدات الوضع الوبائي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك وفق تعميم للمطاعم والكافتيريات والمقاهي ومحلات العصائر اطّلعت عليه "سبق"، حيث أشارت إلى أنه يقتصر تقديم الخدمة على الطلب بالسيارة أو خدمة التوصيل فقط، طالبةً من الجميع الالتزام بالتعميم علماً بأنه سوف سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام.