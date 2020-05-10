جولات ميدانية مكثفة بالأحياء التي رُفع العزل الكلي عنها بالمدينة المنورة

لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق احترازات كورونا

واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدية قباء وبلدية العوالي جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في الأحياء التي رفع العزل الكلي عنها.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.