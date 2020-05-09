وزير الداخلية يوافق على تعديل مواد من اللائحة التنفيذية لـ"الأحوال المدنية" لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده السعودية

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

وشملت التعديلات (59) بندًا من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود.

وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها السعودية على الأصعدة كافة، خاصة في عملية التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة بـ"السجل المدني"؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد، والحد من استخدام الورق، بما يضمن حصول المواطن والمقيم على أرقى الخدمات بكل يُسر وسهولة.

ويمكن الاطلاع على ما تم من تعديلات على اللائحة من خلال زيارة موقع الأحوال المدنية الإلكتروني على بوابة وزارة الداخلية على الرابط (AHWAL.GOV.SA).