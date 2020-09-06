تشمل 9 محافظات.. "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان

تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، صامطة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.