"الفالح": نحتاج لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل يومياً

قال وزير الطاقة خالد الفالح: إن التحليلات تشير إلى الحاجة لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل، مقارنة بأكتوبر.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، خفض إمدادات شهر ديسمبر، وهو ما يُنظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطاً بنسبة 20% منذ أوائل أكتوبر.

"أوبك" تُلمح إلى احتمالية تنفيذ خفض إنتاج النفط العام المقبل بعد أسبوعين من الهبوط .. أسعار النفط ترتفع 2 %

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12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 10:52 AM

"الفالح": نحتاج لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل يومياً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير الطاقة خالد الفالح: إن التحليلات تشير إلى الحاجة لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل، مقارنة بأكتوبر.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، خفض إمدادات شهر ديسمبر، وهو ما يُنظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطاً بنسبة 20% منذ أوائل أكتوبر.

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