"الفالح": نحتاج لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل يومياً

قال وزير الطاقة خالد الفالح: إن التحليلات تشير إلى الحاجة لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل، مقارنة بأكتوبر.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، خفض إمدادات شهر ديسمبر، وهو ما يُنظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطاً بنسبة 20% منذ أوائل أكتوبر."أوبك" تُلمح إلى احتمالية تنفيذ خفض إنتاج النفط العام المقبل بعد أسبوعين من الهبوط .. أسعار النفط ترتفع 2 %
قال وزير الطاقة خالد الفالح: إن التحليلات تشير إلى الحاجة لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل، مقارنة بأكتوبر.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، خفض إمدادات شهر ديسمبر، وهو ما يُنظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطاً بنسبة 20% منذ أوائل أكتوبر.