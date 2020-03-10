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قال: تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه

الرئيس الصيني يعلن السيطرة على تفشي "كورونا" في بؤرة انتشاره بهوباي

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أنه "تمت السيطرة عملياً" على تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

وقال "شي": "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.