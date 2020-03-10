الرئيس الصيني يعلن السيطرة على تفشي "كورونا" في بؤرة انتشاره بهوباي

قال: تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أنه "تمت السيطرة عملياً" على تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

وقال "شي": "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.

الرئيس الصيني فيروس كورونا الجديد

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 05:31 PM

قال: تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه

الرئيس الصيني يعلن السيطرة على تفشي "كورونا" في بؤرة انتشاره بهوباي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أنه "تمت السيطرة عملياً" على تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

وقال "شي": "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.

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