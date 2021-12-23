بقيادة المتطرف فيغلن... مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة عضو الكنيست موشيه فيغلن، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن المتطرف فيغلن تقدم عشرات المستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية يخدمون في جيش الاحتلال خلال اقتحامهم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.