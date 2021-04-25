كيف ينفق رئيس الوزراء البريطاني؟.. المعارضة تطالب بإجراء تحقيق مستقل

مساعد سابق له طعن في نزاهته

دعت المعارضة البريطانية، اليوم (الأحد)، إلى إجراء تحقيق مستقل كامل في كيفية إنفاق رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين بعد اتهامات بتمويل لتجديد شقته.

وبعد أن طعن دومينيك كامينغز المساعد السابق لـ"جونسون" في نزاهته في العديد من القضايا الجديدة، قالت النائبة العمالية جيس فيليبس لشبكة "سكاي نيوز": "لا نعرف الحقيقة في هذا الجدل بين رجلين قويين جدًّا، ويبدو أنهما مهتمان بمن يكذب أكثر من اهتمامهما بلب الموضوع"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت جيس فيليبس: "إن ما نحتاج إليه هو تحقيق مستقل حقيقي، وحزب العمال سيطرح هذه القضية العاجلة الأسبوع المقبل في البرلمان".

وذكرت أن تحقيقًا من هذا النوع يفترض أن يدرس ما إذا كانت عقود منحت عبر رسائل نصية، أو ما إذا كانت تخفيضات ضريبية منحت عبر رسائل نصية، أو ما إذا كان رئيس الوزراء يستخدم أصدقاءه للحصول على أموال لإصلاح شقته.

وتبادل جونسون رسائل نصية مع الصناعي جيمس دايسون كما كشفت "بي بي سي" التي بينت أن "دايسون" طلب من رئيس الحكومة في بداية الوباء "تسوية" الوضع الضريبي لموظفيه الذين اضطروا إلى القدوم إلى المملكة المتحدة لعمل أجهزة التنفس الصناعي بطلب من الحكومة.

ويبدو أن "جونسون" رد في مارس 2020 قائلًا: "سأقوم بتسوية الأمر غدًا، نحن بحاجة إليك".





ونفت حكومة المحافظين مرة أخرى كل المعلومات اليوم.