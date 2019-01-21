الحائلي يستقيل من مجلس إدارة نادي الاتحاد لظروفه الخاصة

أعلن عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي استقالته من عضوية مجلس الإدارة لظروفه الخاصة حسب ما أعلنه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال الحائلي :‏ " جمهور نادي الاتحاد الحبيب طيلة الست السنوات الماضية دعمنا بكل ما يملك هذا الكيان العظيم ويعلم الله محبتكم ومحبة هذا النادي الكبير في قلبي ولكن لظروف خاصة فقد تقدمت باستقالتي من مجلس إدارة نادي الاتحاد متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح”.

