وفاة والد مدير "طيران العربية" بالرياض والشرقية

توفي والد مدير شركة طيران العربية بالرياض والمنطقة الشرقية، سعيد الفهد، الشيخ حسين علي الفهد.

وجرى الدفن بمقابر النسيم بالرياض، وتلقي العزاء اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، بالسليمانية وسط الرياض.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، وتتمنى من الله، أن يتغمده بواسع رحمته.