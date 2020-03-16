"الموارد" تحدد آليات قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور

تلزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وتماشياً مع ماتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" في المملكة، ومن ذلك تعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً ابتداءً من تاريخ 21 /7/ 1441هـ، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم.

وحرصاً من الوزارة على استمرار تقديم الخدمة للعملاء من خلال القنوات التقنية دون تأخير خلال فترة تعليق حضور الموظفين لمقرات العمل، فقد دعت الجهات الحكومية إلى استمرار قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، التي يمكن من خلالها أن يؤدي الموظفون أعمالهم دون الحاجة إلى الحضور لمقارّ العمل.

وشددت على الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بعد الذي أتاحه برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات (WWW.CIO.GOV.SA).

ودعت إلى أن يكون حضور الموظفين ممن تتطلب مهام عملهم الحضور لمقارّ العمل للحاجة القصوى وفي أضيق نطاق، ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

وطالبت بتعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة ومستفيديها والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع من خلال موقع الوزارة على الإنترنت (www.mlsd.gov.sa)، ومنصة مسار (masar.sa).

وقد ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة فيروس "كورونا" الجديد ومنع تفشيه، ووفقاً لقرار اللجنة المشكلة بتوجيه من المقام السامي لهذا الغرض- جميع المنشآت في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها (14) يوماً، على ألا تُحسب من رصيد الإجازات للفئات الآتية: (المرأة الحامل، ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ومن يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة)، وكذلك تطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه بناءً على قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020 م فإنه سيتم عدّ ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأهابت الوزارة بأصحاب المنشآت إلى الالتزام بهذه القرارات، مرحبة بأي ملاحظات أو بلاغات من خلال تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد على الرقم "19911" أو من خلال حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.