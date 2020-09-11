"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة نجران تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تصحب بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

3

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 01:25 PM

تصحب بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية

"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة نجران تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

0 692

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020