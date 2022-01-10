"إغاثي الملك" يوزّع أكثر من 37 طناً من السلال الغذائية في كابل

ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيَّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزّع المركز أمس 800 سلة غذائية تزن 37 طناً و150 كيلوغراماً في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 400 أسرة بواقع 2.800 مستفيد.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيَّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.