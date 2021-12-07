الأرقام تشهد.. مهرجان "عبدالعزيز للإبل" يضرب بيد من حديد لمحاربة العبث

باستخدام أحدث الأجهزة التقنية لرصد الحِيل كافة للقضاء على هذه الآفة الدخيلة

جهود متواصلة ومكثفة، تقوم بها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حاليًا في الصياهد الجنوبية؛ للحد من العبث، باستخدام نخبة من المتخصصين والتقنيات الحديثة.

وتفصيلاً، جاءت الأرقام الأخيرة التي أعلنتها إدارة المهرجان، باستبعاد 63 متنًا من المنافسة بسبب العبث، تأكيدًا لما قاله رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين، الذي أعطى وعدًا بشأن العبث: "سنضرب بيد من حديد لمحاربة العبث".

وفرض نادي الإبل العديد من العقوبات والمزيد من الإجراءات للكشف عن العبث في الإبل المشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز، بأحدث الأجهزة التقنية، التي تعد الأولى من نوعها لرصد حِيل العبث وأنواعه كافة؛ للقضاء على هذه الآفة الدخيلة.

وشهدت منافسات دق وجل الأصايل استبعاد 7 حالات، وفي المهجنات استُبعدت حالة واحدة، و43 حالة في كأس النادي لفئة المجاهيم، كما تم استبعاد 7 حالات في فئة القعدان مفاريد المجاهيم، و5 حالات في فئة مفاريد بكار المجاهيم.

وأكد نادي الإبل في أوقات سابقة حرصه الشديد على محاربة العبث بالإبل، ومراقبة من يمتهن هذه المهنة أو يبيع أدواتها، مطالبًا بالإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات، ومتوعدًا كل من يساعد في العبث بالإبل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من غير السعوديين بالترحيل من السعودية، ووضعه في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة بحقه.