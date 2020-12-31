ليفربول.. الإصابة تغيب جويل ماتيب 3 أسابيع

قال نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس: إنه تلقى صدمة جديدة بعد تأكد غياب المدافع جويل ماتيب لنحو 3 أسابيع بسبب الإصابة.


وتعرض ماتيب للإصابة في العضلة الضامة خلال التعادل مع وست بروميش البيون، الأحد الماضي، وأظهرت الفحوص الطبية أن فترة علاجه ستستمر 3 أسابيع.


ويعاني ليفربول من أزمة حقيقية في خط الدفاع حيث يفتقد أيضاً لجهود فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترات طويلة.

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31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 06:30 PM

ليفربول.. الإصابة تغيب جويل ماتيب 3 أسابيع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس: إنه تلقى صدمة جديدة بعد تأكد غياب المدافع جويل ماتيب لنحو 3 أسابيع بسبب الإصابة.


وتعرض ماتيب للإصابة في العضلة الضامة خلال التعادل مع وست بروميش البيون، الأحد الماضي، وأظهرت الفحوص الطبية أن فترة علاجه ستستمر 3 أسابيع.


ويعاني ليفربول من أزمة حقيقية في خط الدفاع حيث يفتقد أيضاً لجهود فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترات طويلة.

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