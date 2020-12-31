ليفربول.. الإصابة تغيب جويل ماتيب 3 أسابيع

قال نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس: إنه تلقى صدمة جديدة بعد تأكد غياب المدافع جويل ماتيب لنحو 3 أسابيع بسبب الإصابة.
وتعرض ماتيب للإصابة في العضلة الضامة خلال التعادل مع وست بروميش البيون، الأحد الماضي، وأظهرت الفحوص الطبية أن فترة علاجه ستستمر 3 أسابيع.
ويعاني ليفربول من أزمة حقيقية في خط الدفاع حيث يفتقد أيضاً لجهود فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترات طويلة.
قال نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس: إنه تلقى صدمة جديدة بعد تأكد غياب المدافع جويل ماتيب لنحو 3 أسابيع بسبب الإصابة.
وتعرض ماتيب للإصابة في العضلة الضامة خلال التعادل مع وست بروميش البيون، الأحد الماضي، وأظهرت الفحوص الطبية أن فترة علاجه ستستمر 3 أسابيع.
ويعاني ليفربول من أزمة حقيقية في خط الدفاع حيث يفتقد أيضاً لجهود فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترات طويلة.