"مطار جدة" يعايد الأطفال المسافرين  بـ4800 هدية

شاركتهم فرحة العيد السعيد

عايد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المسافرين، وقامت أعمال الشاطئ لخدمات المطارات بتوزيع 4800 هدية للأطفال المسافرين عبر صالة المغادرة كاحتفال بعيد الفطر المبارك ومشاركة الأطفال المسافرين فرحتهم بهذا اليوم السعيد.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة المطار، حيث قامت بتوزيع الهدايا على الركاب وخاصة صغار المسافرين منهم.

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04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440 06:25 PM

شاركتهم فرحة العيد السعيد

"مطار جدة" يعايد الأطفال المسافرين  بـ4800 هدية

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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عايد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المسافرين، وقامت أعمال الشاطئ لخدمات المطارات بتوزيع 4800 هدية للأطفال المسافرين عبر صالة المغادرة كاحتفال بعيد الفطر المبارك ومشاركة الأطفال المسافرين فرحتهم بهذا اليوم السعيد.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة المطار، حيث قامت بتوزيع الهدايا على الركاب وخاصة صغار المسافرين منهم.

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