"التقاعد" تقيم لقاءً توعوياً لمنسوبيها عن ترشيد استهلاك الطاقة

تناول المواصفات واللوائح المطلوب تحقيقها في المباني الحكومية

نظمت المؤسسة العامة للتقاعد، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لقاءً توعوياً لمنسوبي المؤسسة، في مقر المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض.

واشتمل اللقاء على محاضرة ومعرض مصاحب للتوعية بأساليب وطرق ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي.

وتطرقت المحاضرة إلى آلية تطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المرافق والمنشآت الحكومية لتكون القدوة الأمثل في عملية ترشيد استهلاك الطاقة.

وتناولت المحاضرة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في المباني الحكومية.

وجاء هذا اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة بين منسوبي الجهات الحكومية بما يضمن رفع كفاءة الاستهلاك وتجنب الهدر.