الديوان الملكي: وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

سيصلى عليها اليوم الأحد في مكة المكرمة

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 2/ 7/ 1442هـ في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

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14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 03:26 PM

سيصلى عليها اليوم الأحد في مكة المكرمة

الديوان الملكي: وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 2/ 7/ 1442هـ في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الديوان الملكي وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

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