غرق طفلة بأبحر جدة و"تعليم الطائف" يتقدم بالعزاء لوالديها

نعى تعليم الطائف يوم أمس، الطالبة بالروضة الأولى بعشيرة، روابي مفلح المقاطي، بعد أن وافتها المنية يوم الخميس الماضي في حادثة غرق في أبحر بمدينة جدة مقدمًا العزاء لأسرتها.

وتقدمت العديد من مكاتب التعليم التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الطائف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي التعازي لذوي الطفلة روابي المقاطي، وسط دعواتهم لها أن يتقبلها الله من الشهداء، وأن تكون شفيعة لوالديها.