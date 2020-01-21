بأمر ملكي .. "السلمي" رئيساً للجنة المنازعات والمخالفات التمويلية بجدة

يحمل خبرات أكاديمية ويعمل مشرفاً على الدراسات القضائية بجامعة المؤسِّس

صدر أمرٌ ملكي بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي؛ رئيساً للجنة المخالفات والمنازعات التمويلية في محافظة جدة.

و"السلمي"؛ يحمل خبرات أكاديمية ممتدة إلى سنوات؛ حيث لا يزال يعمل مشرفاً على الدراسات العليا القضائية بجامعة الملك عبدالعزيز ومستشاراً لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.