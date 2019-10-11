هطول أمطار على "جويفاء الأحمر" بالأفلاج

الأهالي خرجوا للاستمتاع بمشاهدة السيل

تصوير: بريكان البريكان

شهد الأحمر غربي محافظة الأفلاج هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض شعاب الجويفاء.

وكانت الجويفاء، غربي الأحمر، قد شهدت عصر اليوم الجمعة هطول أمطار سالت على إثرها بعض الشعاب.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار ومشاهدة السيل، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

الأفلاج أمطار حالة الطقس

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11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 04:47 PM

الأهالي خرجوا للاستمتاع بمشاهدة السيل

هطول أمطار على "جويفاء الأحمر" بالأفلاج

مسلّم الهواملة

الأفلاج

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تصوير: بريكان البريكان

شهد الأحمر غربي محافظة الأفلاج هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض شعاب الجويفاء.

وكانت الجويفاء، غربي الأحمر، قد شهدت عصر اليوم الجمعة هطول أمطار سالت على إثرها بعض الشعاب.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار ومشاهدة السيل، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

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الأفلاج أمطار حالة الطقس

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