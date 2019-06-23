نيجيريا تحصد أول ثلاث نقاط .. وأوغندا تنتزع صدارة المجموعة الأولى

في ثاني أيام أمم إفريقيا في مصر

حقق منتخب أوغندا فوزًا سهلاً على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب القاهرة الدولي في ختام منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ثنائية أوغندا حملت توقيع باتريك كادو وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين 14 و48.

وتصدر منتخب أوغندا جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي فاز على زيمبابوي بهدف دون رد بينما يبقى منتخب الكونغو الديمقراطية بلا نقاط في المركز الأخير.

ونجح منتخب نيجيريا في حصد أول ثلاث نقاط إثر فوزه على نظيره بوروندي بهدف دون رد في اللقاء الذي استضافه ملعب الإسكندرية.

ويدين منتخب نيجيريا بالفضل في هذا الفوز للبديل أوديون إيجالو صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة 77 بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته.

وخيّم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على المباراة الثانية من المجموعة ذاتها والتي جمعت منتخب غينيا مع نظيره منتخب مدغشقر.

سجل هدفي غينيا كلٌ من سوري كابا (34) وفرنسوا كامانو من ضربة جزاء (66) بينما سجل أهداف مدغشقر أولاً أنيسيت هابيل بالدقيقة (49) و كاروليس أندريا ماستينور (55).

بهذه النتيجة تصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة بـ3 نقاط ، يليه كلٌ من غينيا ومدغشقر برصيد نقطة واحدة في حين بقي منتخب بوروندي دون أي نقطة.