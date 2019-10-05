مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 112 كرتونًا من السلال الغذائية في سقطرى

و300 سلة غذائية على النازحين من صعدة إلى الجوف

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 112 كرتونًا من السلال الغذائية في مناطق (جوليدي - مزخم - معطينة - نوصف - حصالنه - قيسو) التابعة لمديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 516 فردًا.



كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 300 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 1,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

