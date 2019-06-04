جموع المصلين يؤدون صلاة العيد في المويه والمحافظ يستقبل المهنئين

في مصلى العيد الرئيسي بحضور مديري الإدارات وشيوخ القبائل وأعيانها

أدت جموع المصلين في محافظة المويه صلاة العيد في مصلى العيد الرئيسي بالمحافظة، يتقدمهم محافظ المويه قباس بن وصل الله الحارثي.



وعقب أداء الصلاة استقبل المحافظ في صالة الاستقبالات الرئيسة بديوان المحافظة المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك، يتقدمهم مديرو الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وأعيانها.