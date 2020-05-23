"عمل الرياض": ضبط 7 مخالفات متنوعة لنظام العمل والإقامة

تحويل مباني ومزارع لتخزين المواد الغذائية الفاسدة

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الشريكه الممثلة بوزارتي الصحة والتجارة وأمانة منطقة الرياض والضبط الميداني والدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء حملاتها المستمرة .

وقد نفذ المكتب هذا الأسبوع خمس حملات أسفرت عن ضبط 7 مخالفات لنظام العمل والإقامة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة في بعض المباني والوحدات السكنية والمزارع التي استخدمت لتخزين المواد الغذائية الفاسدة وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري إن هذه الحملات تأتي امتداداً للحملات المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة المحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة، مؤكداً استمرارها بلا توقف للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وأكد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء الشركات والمؤسسات أو الأفراد وفقًا للقرارات الوزارية، مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن .