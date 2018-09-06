متظاهرو البصرة يضرمون النار في مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق"

كرروا حرق مبنى "المحافظة"

أحرق متظاهرون عراقيون غاضبون مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق" في محافظة البصرة مساء اليوم (الخميس)، وذلك ضمن سلسلة من عمليات إشعال النار في المباني الحكومية والسياسية في المحافظة في الأيام الماضية.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عربية، عن مصادر لم يسمها، أن عدداً من المتظاهرين أحرقوا مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي، وأحد فصائل ميليشيا "الحشد الشعبي".

وسبق أن أحرق المحتجون في البصرة مقر ميليشيا "منظمة بدر"، التي يتزعمها هادي العامري.

أشعل المتظاهرون اليوم النار من جديد في مبنى محافظة البصرة، الذي خلا من تواجد أي شخص باستثناء قوات أمنية من الخارج، إلى جانب عدد من المباني الأخرى التي تعرضت للحرق.