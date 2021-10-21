بالفيديو.. سبعينة تنجب بعد محاولات للحمل 45 عاما.. وطبيبة: ممكن في العمر المتقدم مع التطور الطبي

"الامومة اقوى الغرائز الانسانية"، اذ طارد حلم الانجاب سبعينية هندية طيلة اكثر من 45 عاما من المحاولات ، حتى نجحت موخرا في انجاب طفلها الاول بعد طول انتظار بعملية "طفل الانابيب"، وكانت الولادة قيصرية تحت إشراف طبي كبير خوفا على صحة الطفل وامه السبعينية، وفي حدث اعتبره الاطباء "معجزة".

وتعليقا على ذلك، قالت الطبيبة النسائية والمتخصصة في الخصوبة الدكتورة كريمة الراشد لبرنامج "صباح العربية": "إمكانية حمل المرأة في عمر متأخر يصل الى عمر السبعين، وذلك مع التقدم والتطور العلمي والطبي في مجال الخصوبة والمساعدة على الانجاب".

ونصحت بعدم الحمل في هذه السن المتقدمة لتفادي حدوث الاضرار على الام والحنين.

وأضافت أن "العمر المناسب لحمل المراة طبيعيا دون مخاطر إلى بلوغها سن اليأس الى عمر 50 في حال كان لدي المرأة دورة منتظمة وتبويض".