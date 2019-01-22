"غارديم" يكشف سبب رفضه تدريب "النصر"

كشف المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم عن السبب الرئيسي الذي دعاه لرفض عرض النصر التدريبي الذي كانت قد تقدمت به الإدارة في وقتٍ سابق .

وقال المدرب في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة نقلته عنها صحيفة ريكورد البرتغالية: "رفضت عرضاً من النصر السعودي وعرضاً آخر من داليان الصيني لأن الأمور المالية لا تشغل بالي كثيرًا ."

وتابع: "قبل التفكير في المادة كنت أفكر في قوة البطولة التي سأعمل بها.. أود العمل في بطولات على نفس المستوى الذي كنت أعمل به في السابق"، في إشارة للدوريات الأوروبية القوية .

واعترف المدرب في مقابلته بأن لديه عروضًا من أندية أوروبية كبيرة، لكنه يتمنى العودة للتدريب في الدوري الفرنسي وتحديداً موناكو .

وكانت تقارير قد ربطته مؤخراً بتدريب ليستر سيتي الإنجليزي الذي يعاني من تردي النتائج مؤخراً، كما تم ربطه بنادي ميلان الإيطالي.