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قال: يتوقّف فيها نمو النبات فوق الأرض حتى سميت "الصمّاء"

"الخليوي": السبت تبدأ مربعانية الشتاء برودة في الظل وداخل المنازل

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي؛ أن فصل الشتاء سوف يبدأ -بمشيئة الله- مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" في يوم السبت القادم 10 ربيع الثاني، الموافق 7 ديسمبر.



وقال الخليوي لـ"سبق": تتكون "المربعانية" من 39 يومًا، لكنها -جبرًا للكسر- سُميت "الأربعينية" أو "المربعانية". وهي مقسمة على ثلاثة أنواء، كل نوء منها يتكون من 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة.



وأضاف: يأتي نوء القلب وسط المربعانية، وفيه تستمر زيادة الليل ويقصر النهار حتى موعد الانقلاب الشتوي في ٢٢ ديسمبر، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا.



وأردف: تكون شدة برد المربعانية غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب؛ فالبرودة غالبًا بسبب الرياح؛ لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا.



وتابع: في المربعانية يتوقف نمو النبات فوق الأرض حتى سميت "الصمّاء"، وعند نزول الأمطار في بداية المربعانية يخفّ بردها بفعل رطوبة الجو.



وختم "الخليوي" قائلًا: في منتصف المربعانية يبدأ ظهور الكمأ "الفقع"، ويندر ظهوره قبل ذلك، وقد يتأخّر ظهوره لتأخُّر الأمطار، أو بسبب شدة برودة الجو؛ لأن ظهور الكمأ يكون بعد نزول أمطار الوسم بـ60 يومًا.