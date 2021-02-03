"خلطة سحرية" لمواجهة طفرات كورونا.. والتجارب خلال أيام

ديميتريف: فكرة تسمى التعزيز غير المتجانس جوهر "سبوتنيك في"

كشف مسؤول روسي بارز عن مقترح طبي لمواجهة الطفرات التي تطرأ على فيروس كورونا المستجد، وتثير المخاوف بشأن فعالية اللقاحات المطروحة حاليًا.

وقال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميتريف: إن علماء اقترحوا المزج بين لقاحي "سبوتنيك في" الروسي و"أسترازينيكا" البريطاني؛ بحيث يحصل المطعمون على جرعة من كل لقاح.

وأكد ديميتريف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن "أسترازينيكا لقاح عظيم. نحن شركاء في لقاح أسترازينيكا. ما نريد اختباره هو إمكانية مزج (أسترازينيكا) و(سبوتنيك في) ".

وتابع: "نعتقد أن ذلك سيكون له فعالية كبيرة، ويمكن أن يكون جيدا جدًّا في مواجهة الطفرات الجديدة (لفيروس كورونا). التجارب السريرية على ذلك ستبدأ الأسبوع المقبل".

وجاءت تصريحات ديميتريف في أعقاب الإعلان أن اللقاح الروسي المضاد لـ"كوفيد 19" أثبت فعاليته بنسبة تقترب من 92%، وتصل إلى 100% ضد حالات المرض الشديدة.

وأضاف ديميتريف: "نعتقد بشكل عام أن جرعتين من لقاحات مختلفة، (أسترازينيكا) و(سبوتنيك في)، قد تعملان بشكل أفضل في الواقع لأن المناعة تزداد قوة".

وتابع: "هذه الفكرة التي تسمى التعزيز غير المتجانس، هي جوهر لقاح (سبوتنيك في)، لأننا نستخدم جرعتين مختلفتين، ونعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لمحاربة الطفرات. هذا أيضًا يعزز الشراكة بين مختلف مصنعي اللقاحات".

وتتسبب الطفرات، التي تعد أمرًا شائعًا لدى معظم الفيروسات المعروفة، في إنتاج أنواع متحورة من هذه الكائنات الدقيقة، ومع تكرارها يمكن أن يكون الفيروس مقاومًا للجهاز المناعي أو حتى اللقاحات.

وعند سؤاله عما إذا كانت بريطانيا قد تواصلت مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بشأن الحصول على كمية من لقاح "سبوتنيك في"، قال ديميتريف: "ليس بعد، لكنني أعتقد أنه بمجرد إثبات فعالية المزيج فمن الممكن إجراء هذه المناقشة مع لندن" وفق "سكاي نيوز".

وأظهرت الثلاثاء نتائج نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرموقة وصادق عليها خبراء مستقلون، أن لقاح "سبوتنيك في" فعال بنسبة 91.6% ضد "كوفيد 19" المصحوب بأعراض.

وقال أخصائيان بريطانيان هما البروفسور إيان جونز وبولي روي في تعليق مشترك ورد في دراسة "ذي لانسيت": إن "النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه اللقاح؛ مما يعني أن لقاحًا إضافيًّا يمكن أن ينضم الآن إلى المعركة لخفض انتشار فيروس كورونا".