خلال 10 أيام فقط.. 16 ألف حالة تعافٍ من كورونا في السعودية

"العبدالعالي": لا علاج مخصص معتمد لمعالجة الفيروس حتى الآن

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا خلال عشرة أيام في المملكة ، 16.432 وهو رقم متفرد على مستوى الدول العربية.

‏وسجلت المملكة أول رقم كبير لحالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، في الخامس من مايو الجاري ،عندما وصل عدد المتعافين إلى 955 وكان الرقم الإجمالي حينها 5431 حالة، ثم تواصل الارتفاع حتى اليوم، حيث ‏سجلت المملكة 2818 حالة تعافي ليبلغ الإجمالي 21869 ، فيما بلغت الحالات المصابة التي تم تسجيلها 49 ألف حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: حتى اليوم، لا يوجد علاج مخصص موجه معتمد تحديداً لمعالجة فيروس ‫كورونا الجديد، واللقاحات لاتزال في مراحل البحث.