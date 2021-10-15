"كورنادو": سعيد جدًّا في "الاتحاد" وجماهيره لا تصدّق

أعرب اللاعب البرازيلي ايغور كورنادو عن بالغ سعادته بالتواجد في نادي الاتحاد وسط جماهيره التي لا تصدّق على حد وصفه.

وقال اللاعب في تصريحاتٍ صحفية: "وجدت مقابلة رائعة من اللاعبين والجماهير، وسعادتي لا توصف باللعب لنادٍ كبير مثل الاتحاد".

وأضاف: "كم كنت أتمنى اللعب لناد جماهيري كبير تملأ جماهيره المدرجات، وهو ما تحقّق بعد اللعب مع الاتحاد".



واختتم تصريحاته: "علاقتي أكثر قوّة مع اللاعب "رومارينهو" على أرض الملعب؛ لأنه موجود في المُقدمة، ولدينا المزيد من التواصل أثناء اللعب والتدريب".