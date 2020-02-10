بـ 5 نقاط مواطن يدّعي إزالة أملاكه .. وبلدية المجمعة ترد بـ 6: تعديات .. أوامر وتوجيه

أكد إزالة "إحياء معتبر" بمزرعته واجتثاث نخيل والإدارة توضح لـ"سبق" أسانيدها تفصيلاً

ادّعى المواطن عبدالعزيز التركي؛ أن بلدية محافظة المجمعة أزالت "إحياءً معتبراً" في مزرعته بمدينة حَرْمَة؛ ما تسبّب في اجتثاث نخيل مثمر، والقضاء على مزروعات قائمة، فيما علّقت البلدية في ردها على استفسار "سبق"، بأنهم يستندون في تطبيق التعليمات وإزالة إحداثات المذكور إلى توجيه من أمير منطقة الرياض ومحافظ محافظة المجمعة.

تفصيلاً، أوضح "التركي" النقاط التي سمّاها "مخالفات"؛ كالتالي:

1- لم توجه البلدية خطاباً تُحدّد فيه المساحة التي وقعت عليها الإزالة، كما تزعم، بل إنني كتبت لها بشكل رسمي أن تقوم بتحديد مساحة التعديات بشكل واضح ولم ترد على ذلك ثم قامت بإزالة أملاكي.

2- أزالت "إحياءً معتبراً" في أرض يُنظر لدى القضاء الشرعي قضية استخراج حجة استحكام عليها.

3- خالفت الأنظمة والقرارات التي تنص على عدم التدخل في قضايا منظورة.

4- خالفت قرار مجلس الوزراء رقم (285) لعام 1436 الذي ينص على عدم إزالة أي "إحياء معتبر" في أرض حتى يصدر حكم قضائي ينص على الإزالة.. فأين الحكم القضائي الذي ينص على الإزالة؟

5- نشرت تغريدة وذكرت أنها أزالت تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة إجمالية تزيد على 13 ألفاً، والصحيح أن البلدية لم تزل ما في الـ 13 ألفاً من تعديات؛ بل أزالت أملاكي وتركت الأرض الذي صدر فيها حكم بصرف النظر عن طلبي في تملكها.

وبهذه التغريدة هي ضللت وأوهمت أنها أزالت الـ 13 ألفاً بينما هي لم تزلها وهناك تعديات واقعة في الـ 13 ألفاً لم تنظر لها البلدية ولم تمسها وهي من شخص آخر.

وتضع "سبق"، رد بلدية محافظة المجمعة على ادعاء المواطن، كما هو؛ حيث حُدِّد ردّها في النقاط التالية:

1- أشعرت البلدية المذكور مرات عدة وعند مراجعته البلدية بأن عليه الالتزام بالحدود الشرعية الواردة في الصك رقم "98" وتاريخ 4 / 4 / 1396 هـ، وأن عليه إزالة إحداثات، لم يتجاوب المذكور مع البلدية وأخذ يماطل ويطلب المهلة تلو المهلة ظناً منه أن ذلك قد يثني البلدية عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في المحافظة على أراضي الدولة وممتلكاتها.

2 - نصت الأنظمة والتعليمات على أن "الإحياء المعتبر" هو ما يكون قبل صدور الأمر السامي الكريم رقم 21679 وتاريخ 9 / 11 / 1387 هـ، وأن أي "إحياء" بعد هذا التاريخ يعد تعدياً وإحداثاً يستوجب الإزالة.

3 - البلدية قامت بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ومنها الأوامر السامية الكريمة رقم (887 / م) وتاريخ 10 / 9 / 1422 هـ، ورقم (4 / ب / 51170) بتاريخ 27 / 10 / 1424 هـ، القاضية بمنع التعدّي وإزالة الإحداثات وعدم التهاون في ذلك والبند رقم (20) من المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى والمتضمن منع وإزالة التعديات على الممتلكات العامة.

4- تؤكّد البلدية أن ما تمت إزالته من قِبلها هو إحداث وتعدٍّ وليس "إحياءً معتبراً"، كما أشرنا إليه أعلاه، وأن البلدية استندت في قرار الإزالة إلى الأوامر السامية المشار إليها وإلى الحكم القضائي رقم (38196366) وتاريخ 1 / 6 / 1438 هـ، وإلى توجيه أمير منطقة الرياض رقم (30608) وتاريخ 23 / 3 / 1440 هـ، وإلى توجيه محافظ المجمعة رقم (1053) وتاريخ 29 / 4 / 1441 هــ، والمتضمنة تطبيق التعليمات وإزالة إحداثات المذكور.

5- البلدية قامت بتحديد المساحة الواردة في الصك المشار إليه أعلاه وتمّ إعداد رفع مساحي بالموقع وتطبيقه على الطبيعة، كما أن المذكور تمّ استدعاؤه من قِبل شرطة محافظة المجمعة وتمّ أخذ إقرار عليه بإخلاء الموقع من المنقولات.

6- التغريدة التي نُشرت في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هي لبيان أعمال البلدية، وما تقوم به، ونصها "بلدية محافظة المجمعة تقوم بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة إجمالية تتجاوز 13 ألف متر مربع" والمذكور لا علاقة له بما تنشره البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن التغريدة جاءت بشكل عام، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى المواطن عبدالعزيز التركي.