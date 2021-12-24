مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين يعقد اجتماعه الأول

برئاسة أسامة هوساوي

عقد مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين اجتماعه الأول برئاسة أسامة هوساوي، وعضوية كل من محمد السهلاوي (نائباً)، ناصر القحطاني، مناف أبوشقير ، موسى الشمري، عبدالملك الخيبري وصفوان المولد، وذلك عقب تأسيس الرابطة بموافقة وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية.

وثمن رئيس رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين الدعم والرعاية الذي تلقاه رياضة الوطن من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - مما ساهم في تقدم رياضتنا في جميع المستويات، وكذلك احتضانها لعدد من المحافل الرياضية الكبيرة.

وأثنى رئيس الرابطة على الدعم والاهتمام الكبير التي حظيت به رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين في مرحلة التأسيس من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما أشاد بالدور الكبير الذي قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الأندية السعودية من أجل تأسيس الرابطة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الهيكلة التنظيمية وتشكيل اللجان الخاصة بالرابطة، حيث وافق المجلس على تعيين "مشاري المقبل" مديراً تنفيذياً للرابطة، كما تمت مناقشة الخطط الاستراتيجية والعمل وفق مؤشرات رؤية المملكة 2030.

وأوصى المجلس بوضع خطط وورش عمل لتعزيز وعي اللاعبين بأهمية دور الرابطة، والتأكيد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للاعب لتكون الرابطة حلقة وصل بينه وبين جميع الروابط والاتحادات المحلية والإقليمية والقارية والدولية للنهوض بلعبة كرة القدم، كما أكد المجلس على استقلالية الرابطة وفق الأنظمة والقوانين التي حددتها منظمة رابطة اللاعنين العالمية (FIFPRO)، وتحت نظام أساسي وجمعية عمومية.