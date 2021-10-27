ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يُجري اتصالاً برئيس الوزراء السوداني

"بوريل" شدَّد على العودة إلى الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء أنه اتصل برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وقال "بوريل" عبر "تويتر": "لا بد من عودة السودان إلى الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين، باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدمًا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أي شيء خلاف ذلك يمثل خيانة لتطلعات الشعب، الذي قاد الثورة قبل عامين.. لا نريد أن يعود السودان إلى الحقبة المظلمة من تاريخه".