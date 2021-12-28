"البيئة" تكرّم الحائزين على شهادة الممارسات الزراعية "سعودي قاب"

16 شركة أتمت تطبيق معاييرها واستحقت الحصول على علامة الجودة

كرّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، 16 شركة؛ لتطبيقها إجراءات الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي قاب"، وتشجيعها على رفع جاذبية القطاع الزراعي واستدامته بالمملكة.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تسليم شهادات الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي قاب" بمقر الوزارة بالرياض اليوم، لمزارع الألبان والثروة الحيوانية والسمكية، بعد أن أتمت تلك المشاريع والمزارع تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة السعودية واستحقت الحصول على علامة الجودة "سعودي قاب"؛ حيث تربط "سعودي قاب" المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها ووصولها للمستهلك.

وأوضح مدير إدارة سلامة المنتجات الزراعية والمشرف على مشروع "سعودي قاب" بالوزارة المهندس هشام حسن برنية؛ أنه جرى تسليم 24 شهادة لشركاء النجاح بمزارع الأسماك والثروة الحيوانية، بهدف إنتاج غذاء صحي وآمن، بما يخدم حماية واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بما فيها من تنوع بيولوجي، مؤكدًا استمرار الوزارة في مشاريعها التنموية التي تحقق نقلة نوعية في الأمن التنموي والغذائي بالمملكة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج ضمن إستراتيجيتها الوطنية للزراعة 2030، وبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؛ منها مبادرة الممارسات الزراعية الجيدة السعودية "سعودي قاب" بالتعاون مع جامعة الملك فيصل والشركاء في المشاريع الزراعية والمزارعين.

وبين أن "سعودي قاب" تهدف إلى تحسين العمليات والممارسات الزراعية للمنتجات النباتية والحيوانية والسمكية، وترشيد استهلاك مياه الري، وتحسين استخدام المبيدات والأسمدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين صحة وجودة ومواصفات المنتجات الزراعية، وتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية عبر حصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.

كما نوه إلى التطورات المهمة والمتسارعة في مجال الممارسات الزراعية الجيدة السعودية؛ حيث بلغت المساحة النباتية الإنتاجية المغطاة للممارسات الزراعية الجيدة "سعودي قاب" منذ انطلاق تطبيق معاييرها أكثر من 20 ألف هكتار، وبكمية إنتاج بلغت نحو 350 ألف طن من مختلف المنتجات الزراعية، كالخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج بمشاريع الثروة الحيوانية بلغ نحو 308 ملايين بيضة، وأكثر من 500 مليون طائر "دواجن"، ونحو 166 ألف رأس من الأبقار، تنتج نحو مليار لتر حليب، إضافة إلى 50 ألف طن من الأسماك والروبيان.