التجارة تعلن عن استدعاء 569 غسالة "Icone“ لعدم مطابقتها للمواصفات

ألزمت الشركة بسحبها واسترداد مبلغ الشراء نقدًا

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 569 غسالة "Icone“، لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت "التجارة" بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الشركة لترتيب زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.