التجارة تعلن عن استدعاء 569 غسالة "Icone“ لعدم مطابقتها للمواصفات

ألزمت الشركة بسحبها واسترداد مبلغ الشراء نقدًا

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 569 غسالة "Icone“، لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت "التجارة" بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الشركة لترتيب زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

وزارة التجارة

5

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 05:18 PM

ألزمت الشركة بسحبها واسترداد مبلغ الشراء نقدًا

التجارة تعلن عن استدعاء 569 غسالة "Icone“ لعدم مطابقتها للمواصفات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 2,802

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 569 غسالة "Icone“، لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت "التجارة" بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الشركة لترتيب زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020