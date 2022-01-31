مؤسسة "ابن عثيمين" بعنيزة تختتم دورة "تدريب المدربين"

ناقشت تأثير الكلمات والصوت ولغة الإشارة

اختتم مركز التدريب بمؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية، أمس، دورة " تدريب المدربين"، للدكتور يوسف الهقاص، والتي استمرت لمدة ستة أيام، بمشاركة ثلاثين متدرباً.

ناقشت الدورة محاور عدة، أبرزها نسبة تأثير الكلمات والصوت ولغة الإشارة، حيث تعد الأكثر تأثيراً في ذهن المتلقي، والانطباع الأولي الذي يتمثل في سبع ثوانٍ.

وكذلك الآلية الصحيحة للوقوف أمام الجمهور بما يشمل الابتسامة وإذابة الجليد وتوزيع المسح البصري والوقوف السليم وطريقة اليدين والتعامل مع السبورة وعرض الشرائح.

كما ناقشت طرق تصميم الجلسة التدريبية واحتوائها على ثلاثة فصول هي: "النشاط و العرض والمادة العلمية".

وكذا تحديد أهداف الجلسة التدريبية والفرق بين التعليم والتدريب وتعليم الكبار والصغار وتلخيص الفائدة في معرفة معارف أو اتجاهات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عبدالله بن محمد العثيمين، إن المؤسسة ممثلة بمركز التدريب وتوافقاً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله - بالاهتمام بالبرامج التدريبية وأهمية تطوير الفرد لمهاراته والاستزادة من أهل الخبرة، فإنها حريصة على تنظيم وإقامة الدورات المهمة والنافعة للمجتمع وتؤهل المتدربين للمستقبل ليساهموا في بناء وتنمية وطننا الغالي، موجهاً جزيل شكره للمدرب والمتدربين ولجنة التقييم على تفانيهم في أداء مهامهم.