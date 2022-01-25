بمشاركة 48 جهة.. نائب وزير الرياضة يُدشن يوم المهنة الرياضي

في مقدمتها "وزارة الرياضة وبرنامج جودة الحياة ومعهد إعداد القادة"

دشن نائب وزير الرياضة بدر القاضي اليوم، نيابةً عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، "يوم المهنة الرياضي"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، ويقام على مدار ثلاثة أيام في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واطلع النائب على فعاليات اليوم الأول من المبادرة، الذي شمل عدة ورش عمل، وتجارب التعليق الرياضي، والتقديم التلفزيوني، كما وقف على معارض التوظيف، وعدد من المقابلات الشخصية التي أجرتها الجهات والمؤسسات الرياضية المشاركة، في المبادرة المقامة ضمن أهداف "برنامج جودة الحياة"، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتشارك في يوم المهنة الرياضي 48 جهة رياضية حكومية وشبه حكومية وخاصة ومؤسسات مختلفة، في مقدمتها وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، ومعهد إعداد القادة، وشركة سدو، وسواعد، إضافة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعدد من الأندية الرياضية أبرزها النصر وضمك والوحدة، إضافة إلى العديد من الاتحادات الرياضية، كما تشارك عدة جهات افتراضياً عن طريق شبكة الرياضيين السعوديين صاحبة المبادرة.

وتتضمن أبرز عناوين ورش العمل الـ29، المقرر انعقادها خلال أيام المبادرة من قبل 15 جهة مختلفة، ريادة الأعمال الرياضية، والمجالات المهنية المرتبطة بالقطاع الرياضي، والمسؤولية الاجتماعية في القطاع الرياضي، وتطبيقات علم البيانات في الرياضة، وبرنامج جودة الحياة ومستقبل الرياضة السعودية، والاستشارات الإدارية في مجال الرياضة، ومبادئ التسويق الرياضي، وغيرها من الموضوعات التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي.

ويهدف يوم المهنة الرياضي إلى المبادرة لتوفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة؛ سعياً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.