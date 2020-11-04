سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة.. و"المدني" يدعو للحذر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

دعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً.

الدفاع المدني مكة المكرمة

8

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 02:54 PM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة.. و"المدني" يدعو للحذر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

0 3,542

دعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الدفاع المدني مكة المكرمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020