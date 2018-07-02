أمير عسير يستقبل مدير عام البريد السعودي بالمنطقة

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع البريد السعودي بالمنطقة محمد بن عبدالرحمن القرني، الذي قدِم للسلام عليه بمناسبة تعيينه مديراً لفرع المنطقة.

وفي بداية اللقاء، هنّأ أمير منطقة عسير، "القرني" بتعيينه مديراً لفرع البريد السعودي بالمنطقة؛ متمنياً له التوفيق في أداء عمله؛ منوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به فرع البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للأهالي والزوار.

وجرى خلال الاستقبال اطلاع الأمير على البرامج التي تعمل عليها مؤسسة البريد السعودي خدمة للمواطنين؛ كبرنامج "واصل" وغيرها من البرامج التي من شأنها خدمة المواطنين؛ وذلك ضمن رؤية المملكة 2030م.

وفي نهاية اللقاء، قدّم "القرني" شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد على حسن الاستقبال، وتوجيهاته السديدة.