دون لوحات وعكس السير وفيديو يوثق.. المخالف في قبضة مرور المدينة

سيحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي

ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.