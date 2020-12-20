دون لوحات وعكس السير وفيديو يوثق.. المخالف في قبضة مرور المدينة

سيحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي

ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.

مرور منطقة المدينة المنورة

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20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 04:19 PM

سيحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي

دون لوحات وعكس السير وفيديو يوثق.. المخالف في قبضة مرور المدينة

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.

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مرور منطقة المدينة المنورة

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