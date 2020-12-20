دون لوحات وعكس السير وفيديو يوثق.. المخالف في قبضة مرور المدينة

ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.مرور منطقة المدينة المنورة
سيحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي
ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية؛ ومنها "السير دون لوحات، وعكس السير" ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت إدارة المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام #المرور_السعودي.