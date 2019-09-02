محافظ بيش يدشن 9 مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة

تحقيقاً لتطوير منظومة التعليم وتحسين نتائجه

دشن محافظ بيش، حسن عبدالله أبوشرحة صباح اليوم تسع مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بتعليم المنطقة على مستوى المحافظة، وذلك بمقر الروضة الثانية.

وحضر التدشين مدير مكتب التعليم أحمد أبوطالب، ومساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية إسماعيل جعفري، ومشرف الشراكة المجتمعية موسى بحري، ومشرف أمانة التعليم خالد دلاك.

وقام المحافظ بجولة في مقر الروضة الثانية على الفصول الدراسية، واطلع على ما تحتويه من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية، والتي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وأعرب "أبو شرحة" عن شكره لقادة مكتب التعليم ببيش على جهودهم واهتمامهم بهذه المرحلة الهامة للطفولة المبكرة التي هي إحدى أولويات وزارة التعليم لتحقيق الرؤية الوطنية المدعومة من مبادرة التحول الوطني، مشيداً بالعمل المنجز من الأقسام ذات العلاقة وباحترافية العمل القيادي والحس الوطني لدى القيادات التربوية بمكتب تعليم بيش.

ومن جانب آخر، قدم مدير مكتب التعليم ببيش، أحمد أبوطالب شكره لمحافظ بيش على حضوره وتشريفه تدشين مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضح "أبوطالب" أنَّ تحويل هذه الروضات إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خياراً إستراتيجياً لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتجه.

وأضاف أن ذلك يؤدي أيضاً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

