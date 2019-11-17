محافظ شقراء يبحث مع "سلطانة بنت بدر" برنامج إعادة تأهيل المساكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أكد استعداده لتسهيل جميع الإجراءات مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة

تصوير: علي دهل: استقبل محافظ شقراء، عادل بن عبد الله البواردي، الأحد، الأميرة سلطانة بنت بدر آل سعود، ضمن وفد الإسكان التنموي، لمناقشة برنامج إعادة تأهيل المساكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المحتاجة بمحافظة شقراء.

وبحث البواردي مع الأميرة، كيفية الاستفادة من هذه المساكن وتأهيلها، لتكون صالحة للسكنى ويستفيد منها المحتاجون من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وأكد استعداده لتسهيل جميع الإجراءات مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة، لتأهيل مساكن الفئة المستهدفة.

وتطرق محافظ شقراء، في اجتماعه بالوفد، لأهم الأعمال والمنجزات في مشروع الإسكان بالمحافظة، وقال: توالت الاجتماعات برئيس بلدية شقراء، ومدير فرع خدمات المياه بالمحافظة، ومدير مكتب خدمات كهرباء شقراء، ومدير إدارة التعليم بالمحافظة، ومدير مكتب إسكان شقراء، ومدير المشروع الاستشاري بالمشروع، ومدير المشروع المقاول. وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع تكللت، ولله الحمد، بإيصال المياه والكهرباء والخدمات لجميع الوحدات السكنية بالمشروع.

وتابع: "كما ناقش المجتمعون ضرورة إنشاء مدارس تخدم قاطني الحي، من خلال تنسيق إدارة التعليم بشقراء مع وزارة التعليم لإنشاء مدرستين ابتدائيتين للبنين والبنات في الأراضي المخصصة للمدارس بالمشروع، فيما جرى التنسيق مع البلدية لمعالجة تصريف مياه الأمطار وعمل جميع الخدمات التي تكون من اختصاص البلدية في هذا المخطط، وربطه بالمخططات المجاورة".

وأكد "البواردي" اكتمال الخدمات في المشروع الذي نفذ على مساحة خمسمئة ألف متر مربع، ويضم 250 وحدة سكنية و235 قطعة أرض، إضافة إلى وجود بنية تحتية كاملة للمشروع من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات ومرافق تجارية وحدائق.

وشكر "البواردي"، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الرياض، على جهود الوزارة في متابعة العمل في المشروع، والحرص على توفير جميع الخدمات، كما شكر الجهات الحكومية بالمحافظة على تعاونهم مع فريق العمل وإنجاز كل ما يخدم المشروع.

وفي نهاية اللقاء قدمت الأميرة سلطانة بنت بدر بن سعود آل سعود، والوفد المرافق لها، شكرهم وتقديرهم لمحافظ شقراء، على حسن الاستقبال وحفاوة الضيافة، والجهود التي يبذلها في الاهتمام بكل ما يهم المواطن في المحافظة ومراكزها.