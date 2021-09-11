"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم

تشمل أجزاءً من مرتفعات السروات وجازان وعسير والباحة

توقّع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية(تسميات)، أن تتشكّل اليوم، الغيوم التي قد تكون ممطرةً على أجزاءٍ من مرتفعات السروات في كل من: جازان وعسير والباحة؛ تمتد حتى أجزاءٍ من مكة المكرّمة وربما جنوبي منطقة المدينة المنوّرة.

ولفت المسند؛ إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشرقية وربما الرياض وما حولها.