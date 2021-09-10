إدارة الفيحاء توافق على إعارة هزاع ونايف ومخالصة أنس تراوري

وافق مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله أبانمي، على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم هزاع عسيري لنادي نجران بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

كما وافقت الإدارة على انتقال اللاعب نايف أحمد لطيفه إلى نادي الزلفي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وقرر مجلس الإدارة إنهاء عقد اللاعب أنس تراوري "مواليد السعودية"، بالتراضي بين الطرفين، ومنحه مخالصة مالية نهائية.