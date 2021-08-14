تنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 10:22 AM

نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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