تسليم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من الأسر المستحقة بمنطقة حائل

بعد عملية تطهير وتعقيم كامل والالتزام بالإجراءات والاحترازات

سلمت وزارة الإسكان ممثلة بـ"الإسكان التنموي" عدداً من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر الأشد حاجة بمنطقة حائل، بالشراكة مع الجمعية الخيرية بحائل وجمعية الأسر المنتجة.

حيث تم تسليم الوحدات السكنية بعد عملية تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية، مع الالتزام خلال عملية التسليم بالإجراءات والاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية بشأن الوقاية من فايروس كورونا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة فيصل بن عيد الرمالي أنه "بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل ما توليه قيادتنا من حرص وبذل لمواطنيها بشكل عام وللأسر الأشد حاجة بشكل خاص، فإننا مستمرون بتسليم وحدات الإسكان التنموي بدعم وزارة الإسكان مع تقيدنا التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية في جميع أعمالنا ومهامنا.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بحائل خالد بن غالب الدحيلان على اهتمام وحرص القيادة بالأسر الأشد حاجة، وما تجده من دعم كبير من وزارة الإسكان ممثلاً بالإسكان التنموي، تلاقت مع أهدافنا الاستراتيجية بالجمعية، وهو الأمر الذي لم يؤثر على خططنا في استمرار تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لمستحقيها من مستفيدي الجمعية.

كما نوه كل من الرمالي والدحيلان بالتوجيه الدائم والدعم الكبير الذي تجده الجمعيات من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ومن نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.