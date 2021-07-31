الرئيس التونسي: لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز

دعا البنوك إلى خفض أسعار الفائدة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، أنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز، في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين، بعد إعلانه عن طرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ودعا "سعيد" البنوك إلى خفض أسعار الفائدة.

وكان الرئيس التونسي قد جمد عمل البرلمان الأحد الماضي، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

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31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 08:05 PM

دعا البنوك إلى خفض أسعار الفائدة

الرئيس التونسي: لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، أنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز، في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين، بعد إعلانه عن طرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ودعا "سعيد" البنوك إلى خفض أسعار الفائدة.

وكان الرئيس التونسي قد جمد عمل البرلمان الأحد الماضي، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

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